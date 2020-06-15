Рада в четверг рассмотрит программу действий правительства - Разумков

Верховная Рада Украины получила от Кабинета министров новую программу действий правительства и рассмотрит ее в четверг после того, как ее отработают в профильных комитетах, заявил председатель Рады Дмитрий Разумков.

"Будет в четверг рассматриваться программа действий правительства, она уже поступила в Верховную Раду, должна быть обработана в комитетах. Я надеюсь, что в четверг мы сможем ее рассмотреть в зале Верховной Рады", - сказал Разумков в понедельник после заседания согласительного совета в понедельник.