Политика

13:01 15.06.2020

В 2021 году в Украине планируют запустить обязательною накопительную пенсионную систему и накопительную профессиональную пенсионную систему - Лазебная

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В 2021 году в Украине планируют запустить обязательною накопительную пенсионную систему и накопительную профессиональную пенсионную систему - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что с 2021 года в Украине планируется параллельный запуск двух накопительных пенсионных систем: для всех потенциальных пенсионеров и граждан, имеющих право на льготную пенсию.

"Предполагается, что накопительным уровнем могут воспользоваться все потенциальные пенсионеры. Хочу отметить, что есть две отдельные накопительные пенсионные системы. Первая - это введение обязательной накопительной пенсионной системы с 2021 года…Также мы работаем над второй тоже накопительной системой - но для людей в возрасте до 35 лет, работающих на работах, дающих право на льготную пенсию… Мы предусматриваем в законопроекте, что профессиональная накопительная система может быть введена в 2021 году", - сказала Лазебная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра на сегодняшний день коэффициент замещения (показатель сравнения пенсии человека к зарплате перед выходом на пенсию), составляет 27-28%, тогда как ранее он был 57-60% и это был хороший показатель.

"И, к сожалению, наблюдаются тенденции к уменьшению. Тогда, как по стандарту МОТ должна быть не менее 40%. Поэтому нам сейчас нужно подумать, что люди получат через 20 лет. Если через 20 лет у нас будет мало людей трудоспособного возраста, кто будет содержать пенсионеров? Поэтому и нужна накопительная система, как единственная альтернатива. Сегодня идут дискуссии вокруг модели управления и защиты активов", - добавила она.

Что касается накопительной профессиональной пенсионной системы, которая охватит почти 150 тыс. работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, то предполагается, что работодатель будет платить взносы за работника на его накопительный счет, а если работник уйдет с этой работы, накопления за ним остаются.

"Он сможет перевести на второй накопительный уровень, или еще как-то распорядиться этими средствами. Кроме того, это будет таким бонусным социальным пакетом для работника на таких производствах. Этот законопроект сейчас проходит процедуру согласования", - отметила министр.

Лазебная добавила, что льготники смогут участвовать в двух программах, но накопительная профессиональная система это еще и возможность накопить средства на финансирование досрочной пенсии.

Полный текст интервью с Лазебной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #планы #лазебная #пенсия
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