Политика

12:43 15.06.2020

КИУ: половина "Слуг народа" в Раде – миллионеры

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КИУ: половина "Слуг народа" в Раде – миллионеры

153 народных депутата парламентской фракции "Слуга народа" являются миллионерами согласно данным их деклараций, сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на декларации парламентариев, доступные на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства… Вместе 247 народных депутатов "Слуги народа" задекларировали 1,1млрд грн (90% средств - наличные)", - говорится в обнародованной в понедельник на сайте КИУ информации.

Среди ТОП 10 самых богатых депутатов "Слуги народа":

Олег Воронько - задекларировал 123 млн грн;

Александр Сова - 79 млн грн;

Андрей Герус - 38 млн грн;

Роман Мулик - 24 млн грн;

Остап Шипайло - 22 млн грн;

Руслан Горбенко - 22 млн грн;

Александр Трухин - 21 млн грн;

Давид Арахамия - 21 млн грн;

Гео Лерос - 20 млн грн;

Артем Культенко - 19 млн грн;

"При подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства. Заемные средства также не учитывались. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент", - добавили в КИУ.

Теги: #киу #слуга_народа
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