Профильный комитет Рады 17 июня рассмотрит проект постановления об оценке деятельности главы НБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 17 июня рассмотрит проект постановления об оценке деятельности главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

"В среду на рассмотрении комитета у нас проект постановления Рады об оценке деятельности главы Национального банка Украины... Постановление достаточно жесткое, оно дает оценку и содержит перечень ошибок НБУ, но не содержит предложений о кадровых решениях", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"Мы рекомендуем рассмотреть такую возможность (создать временную следственную комиссию - ИФ), но ВСК - это не наше решение", - уточнил парламентарий.