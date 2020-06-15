Политика

12:17 15.06.2020

Профильный комитет Рады 17 июня рассмотрит проект постановления об оценке деятельности главы НБУ

1 мин читать
Профильный комитет Рады 17 июня рассмотрит проект постановления об оценке деятельности главы НБУ

 

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 17 июня рассмотрит проект постановления об оценке деятельности главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

"В среду на рассмотрении комитета у нас проект постановления Рады об оценке деятельности главы Национального банка Украины... Постановление достаточно жесткое, оно дает оценку и содержит перечень ошибок НБУ, но не содержит предложений о кадровых решениях", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"Мы рекомендуем рассмотреть такую возможность (создать временную следственную комиссию - ИФ), но ВСК - это не наше решение", - уточнил парламентарий.

Теги: #верховная_рада #нбу #смолий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:05 15.06.2020
Рада в четверг планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме - Разумков

Рада в четверг планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме - Разумков

11:36 15.06.2020
График работы Рады по сравнению с предыдущей пленарной неделей не меняется - Разумков

График работы Рады по сравнению с предыдущей пленарной неделей не меняется - Разумков

19:13 12.06.2020
НБУ на тендере предоставил 2,2 млрд грн 10 банкам под 6% на срок до 5-ти лет

НБУ на тендере предоставил 2,2 млрд грн 10 банкам под 6% на срок до 5-ти лет

18:08 12.06.2020
Цены на продукты питания за неделю умеренно снизились, активность на рынке труда стабилизировалась – НБУ

Цены на продукты питания за неделю умеренно снизились, активность на рынке труда стабилизировалась – НБУ

15:04 12.06.2020
Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ

Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ

13:03 12.06.2020
Суд оставил без рассмотрения иск Коломойского о расторжении договоров НБУ, ПриватБанка и Минфина с их юрсоветниками

Суд оставил без рассмотрения иск Коломойского о расторжении договоров НБУ, ПриватБанка и Минфина с их юрсоветниками

19:19 11.06.2020
Профильный комитет Рады перенес рассмотрение проекта постановления по итогам отчета главы НБУ

Профильный комитет Рады перенес рассмотрение проекта постановления по итогам отчета главы НБУ

19:05 11.06.2020
НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

18:09 11.06.2020
Поправку, позволяющую получать информацию о рабочих встречах и совещаниях в ОП, отклонил комитет Рады – депутат

Поправку, позволяющую получать информацию о рабочих встречах и совещаниях в ОП, отклонил комитет Рады – депутат

16:33 11.06.2020
Профильный комитет Рады рекомендовал принять во втором чтении изменение перечня лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

Профильный комитет Рады рекомендовал принять во втором чтении изменение перечня лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минсоцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет Украине не применять отдельные ее положения - Лазебная

Известные ученые и общественные деятели Украины обращаются к Зеленскому с призывом прекратить политические преследования и сосредоточиться на консолидации общества

Тимошенко: Украине не понадобится кредит МВФ , если прекратить коррупцию с НДС и вернуть в бюджет 72 млрд грн от "Нафтогаза"

В Европарламенте предостерегают от политических преследований Порошенко

Германия и Франция должны четко заявить, что РФ нарушает условия Минских договоренностей - Волкер

ПОСЛЕДНЕЕ

Гетманцев назвал вмешательством в суверенитет контроль инфляции в меморандуме с МВФ

Минсоцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет Украине не применять отдельные ее положения - Лазебная

В Сваляве неизвестные повредили мемориал у Стены плача, Кулеба считает этот акт вандализма попыткой дестабилизировать ситуацию в Закарпатье

Известные ученые и общественные деятели Украины обращаются к Зеленскому с призывом прекратить политические преследования и сосредоточиться на консолидации общества

Тимошенко: Украине не понадобится кредит МВФ , если прекратить коррупцию с НДС и вернуть в бюджет 72 млрд грн от "Нафтогаза"

В "Голосе" опасаются решения власти об отмене ВНО в этом году в целом

Госбюджет недополучил 14 млрд грн с октября по март из-за "скруток" с НДС

Поплавский избран председателем Аграрной партии

В Европарламенте предостерегают от политических преследований Порошенко

Ермак обсудил с внешнеполитическим советником Макрона детали Минского переговорного процесса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА