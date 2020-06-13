Политика

14:42 13.06.2020

Тимошенко: Украине не понадобится кредит МВФ , если прекратить коррупцию с НДС и вернуть в бюджет 72 млрд грн от "Нафтогаза"

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Тимошенко: Украине не понадобится кредит МВФ , если прекратить коррупцию с НДС и вернуть в бюджет 72 млрд грн от "Нафтогаза"

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко убеждена, что Украина способно развиваться, опираясь на собственный ресурсы, а меморандум с МВФ лишь подтвердил, что нынешняя власть продолжает стратегию предшественников.

В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Тимошенко заявила, что стратегия власти в условиях нынешнего кризиса должна быть направлена на поддержку людей, поддержку отечественной экономики

Лидер «Батькивщины» отметила, что на выборах голосовали не столько за Владимира Зеленского, сколько против политики Петра Порошенко. Но за прошедший год, для этого ничего не сделано, и меморандум с МВФ лишь подтвердил, что нынешняя власть продолжает стратегию предшественников, сказала Тимошенко.

«Все действия Петра Порошенко за пять лет: ужасная для страны медицинская реформа, ужасная образовательная реформа, которые приводят к развалу системы образования и здравоохранения, - все это продолжается. Продолжается коррупция, продолжается передача государственных предприятий в внешнее управление, готовится распродажа земли », - заявила Тимошенко.

Именно поэтому, по словам лидера «Батькивщины», изменения должны начаться с действий власти.

«Нам надо опираться на ресурсы, которые еще есть в Украине, на наши собственные возможности. Не отдавать отечественные финансы международным спекулянтам, направить их на служение украинцам », - подчеркнула Тимошенко, отметив, что начинать нужно с прекращения краж, покрываемых властями.

«Только две операции - закрыть коррупцию на НДС и вернуть 72 млрд от НАК« Нафтогаз», которые он не доплатил в бюджет, и нам не то что не нужно будет кредита от МВФ - мы будем иметь 100% обеспечения наших бюджетных потребностей. Мы сможем сделать и пенсии для людей, и заработные платы для врачей и педагогов, мы сможем перейти на обязательное медицинское страхование, а главное - государственные финансы будут работать ради украинцев », - утверждает Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #мвф
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