Политика

12:24 13.06.2020

В "Голосе" опасаются решения власти об отмене ВНО в этом году в целом

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В "Голосе" опасаются решения власти об отмене ВНО в этом году в целом

Во фракции «Голос» обеспокоены отменой пробного внешнего независимого оценивания и опасаются, что такое решение Кабмина приведет к отмене ВНО в этом году, заявляет народный депутат Инна Совсун.

«Надо понимать опасность такого решения. Мы понимаем, что после этого может последовать решение об отмене ВНО в этом году в целом», цитирует Совсун пресс-служба «Голоса» в субботу.

По ее словам данное решение активно лоббируют ректоры ВУЗов, а также большая группа депутатов, в том числе из фракции «Слуга народа».

« На сегодняшний день отменить внешнее независимое оценивание так просто не выйдет, потому что проведение ВНО закреплено в законодательстве Украины, но вместе с тем мы понимаем, что нынешнее решение об отмене пробного ВНО открывает путь для обсуждения - или в этом году отменить ВНО полностью, или отменить ГИА (государственную итоговую аттестацию – ИФ) в форме ВНО для тех, кто не будет поступать в этом году», - отметила народный депутат.

Она рассказала, что на сей счет проходит большая дискуссия.

«Но, к сожалению, эта дискуссия падает на хорошую почву, потому что существует большая часть депутатов, которые поддерживают саму идею отмены ВНО в принципе», - подчеркнула Совсун.

Как сообщалось, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в субботу, что Кабмин отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания, которое должно было состояться 15 июня.

В то же время Госпогранслужба информирует, что по состоянию на 10.00 13 июня через КПВВ «Станица Луганская» на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента для прохождения ВНО.

Теги: #вно #голос #совсун
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