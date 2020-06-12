Поплавский избран председателем Аграрной партии

Михаила Поплавского избрано председателем Аграрной партии Украины. Такое решение было принято на очередном XXVI съезде партии, который состоялся 12 июля в Киеве, сообщает пресс-служба партии.

В мероприятии приняли участие делегаты из 17 региональных партийных организаций, члены политического совета партии. Во время съезда было объявлено, что осенью этого года партия собирается на местные выборы .

"Для меня большая честь и ответственность стать председателем Аграрной партии Украины. Аграрная партия должна стать номером один в Украине. Для этого нужно: очень организованная и слаженная работа центрального аппарата и ответственный и профессиональный подход к делу наших региональных лидеров", - сказал Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский - почетный президент Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины.