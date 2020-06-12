Статус Партнера расширенных возможностей НАТО позволит Украине и альянсу еше лучше взаимодействовать - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что предоставление Украине статуса Партнера расширенных возможностей НАТО позволит улучшить взаимодействие Украины и альянса.

"Благодарен членам Альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира. Статус Партнера расширенных возможностей НАТО - практическое решение, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности", - написал он в своем Twitter в пятницу.

Ранее в пятницу, 12 июня, Североатлантический альянс признал Украину партнером Программы расширенных возможностей.

Согласно сообщению НАТО, как партнер НАТО, Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО.

Говорится, что, будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки такого вклада. Это включает в себя расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией, включая извлеченные уроки.

Отмечается, что Украина сейчас является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях взаимного интереса.

Также подчеркивается, что статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.

Украина официально подала заявку на участие в Программе расширенных возможностей НАТО в январе 2020 года, во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского.