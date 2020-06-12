Политика

18:19 12.06.2020

Пять стран должны предложить РФ подписать новое соглашение вместо "Минска" – Яценюк

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Пять стран должны предложить РФ подписать новое соглашение вместо "Минска" – Яценюк

Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений и необходимо расширить формат до "Нормандия плюс Будапешт", предложить России подписать однозначное многостороннее международно-правовое соглашение о восстановлении суверенитета, территориальной целостности Украины и гарантии ее безопасности, заявил председатель Киевского форума, премьер Украины 2014-2016гг Арсений Яценюк.

"У нас есть страх, у всех нас, того, что вот если мы только скажем плохое слово о "Минске", на завтрашний день эта вся шаткая конструкция рассыплется, и Россия начнет агрессивные действия. Не надо бояться. Надо сказать правду", - отметил он во время онлайн дискуссии КБФ в пятницу.

По его убеждению, участники "Нормандского формата" должны провести международный аудит выполнения "Минска". "И наши партнеры - Германия и Франция, - и Украина должны заявить о том, что Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. Таким образом поставить точку в реализации "Минска", - заявил Яценюк.

Следующим шагом нужно предложить России расширить формат на "Нормандия плюс Будапешт". "Сейчас я понимаю, что американский народ и американская администрация занята и внутренними проблемами, и выборами, но выборы пройдут, и после этого нам необходимо, чтобы в нормандско-будапештском формате присутствовали Германия, Франция, США, Великобритания в Украине", - пояснил он.

Третье, отметил Яценюк, эти пять стран, которые были участниками как Будапештского меморандума, так и Нормандского формата, должны предложить России подписать многостороннене международно-правовое соглашение о восстановлении суверенитета, территориальной целостности и обеспечения гарантий безопасности украинскому государству.

"Без двусмысленных толкований. Без того, чтобы Россия играла: мы выборы проводим под дулом российских автоматов или мы выборы проводим под дулом российских пистолетов. Это должна быть однозначная, без дополнительных интерпретаций, международно-правовая сделка", - подчеркнул он.

"Если Россия отказывается от подписания такого четкого соглашения, тогда наши западные партнеры вместе с Украиной возлагают всю полноту ответственности на Россию и дальше только усиливают санкционное и политическое давление на Российскую Федерацию. Так делал я", - подытожил подытожил.

Онлайн дискуссия "Минский тупик: могут Украины и Запад выработать альтернативу?" проводится Киевский форум совместно с Королевским Институтом международных отношений "Chatham House".

Теги: #яценюк #минские_соглашения
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