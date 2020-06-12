Политика

16:45 12.06.2020

Германия и Франция должны четко заявить, что РФ нарушает условия Минских договоренностей - Волкер

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Германия и Франция должны четко заявить, что РФ нарушает условия Минских договоренностей - Волкер

Лидеры Германии и Франции должны сделать четкое заявление о том, что Россия нарушает условия Минских договоренностей, заявил специальный представитель правительства США по переговорам относительно Украины в 2017 - 2019 годах посол Курт Волкер.

"Господин Яценюк (экс-премьер-министр Украины – ИФ-У) в ходе своей речи вспомнил о том, чего именно не хватает Минскому процессу и в частности Нормандскому формату, и я с этим согласен - четкое заявление от Франции и Германии, что Россия нарушает условия соглашений. На Украину давят, есть попытки манипуляций и использования принципа "зуб за зуб" в российско-украинских отношениях. На самом деле, Россия нарушает большинство положений этих соглашений, а Украина сделала все от нее зависящее для выполнения своих обязательств. Законы об амнистии, специальный статус, процедура обмена пленными и т.д.", - сказал Волкер в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума по безопасности" в пятницу.

Он подчеркнул, что такие заявления от лидеров Германии и Франции являются "сверхважными", а Россия должна, наконец, начать выполнять условия Минских соглашений.

Теги: #минские_соглашения #волкер
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