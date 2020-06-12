Политика

16:32 12.06.2020

Зеленский предложил Швеции рассмотреть перспективы строительства в Украине сети мусороперерабатывающих заводов

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Зеленский предложил Швеции рассмотреть перспективы строительства в Украине сети мусороперерабатывающих заводов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, в ходе которого поздравил главу шведского правительства с Национальным днем Швеции, который праздновали 6 июня.

Как сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины, стороны обсудили ситуацию с распространением и сдерживанием коронавирусной инфекции на территории обоих государств.

"Выражаю вам поддержку и желаю всем гражданам Швеции, кто болеет, скорейшего выздоровления", - отметил Зеленский.

Он также предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине.

Дополнительно стороны обсудили взаимодействие по установлению справедливости в вопросе сбитого "Боинга-737" авиакомпании МАУ под Тегераном в начале 2020 года.

Напоследок Левен напомнил о приглашении Зеленскому посетить Швецию, как только это станет возможным после завершения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

Теги: #швеция #зеленский #премьер_министр #разговор
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