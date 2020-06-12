Политика

15:51 12.06.2020

Зеленский намерен вернуть вопрос Крыма на повестку дня, поскольку война на Донбассе началась именно с Крыма – разговор с премьером Швеции

1 мин читать
Зеленский намерен вернуть вопрос Крыма на повестку дня, поскольку война на Донбассе началась именно с Крыма – разговор с премьером Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном высказался за возвращение вопроса о временно оккупированном Россией Крыме на повестку дня.

"Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма", - написал он в своем Twitter в пятницу.

Теги: #крым #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:05 12.06.2020
Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой

Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой

14:57 12.06.2020
Киев и еще 9 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений – совещание у Зеленского

Киев и еще 9 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений – совещание у Зеленского

14:57 12.06.2020
Зеленский заявил о необходимости установления причин роста заболеваемости Covid-19 в Украине

Зеленский заявил о необходимости установления причин роста заболеваемости Covid-19 в Украине

13:50 12.06.2020
Зеленский подписал указы о смене главы Запорожской ОГА

Зеленский подписал указы о смене главы Запорожской ОГА

13:15 12.06.2020
Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновляется с 15 июня, обязательная обсервация отменяется

Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновляется с 15 июня, обязательная обсервация отменяется

19:58 11.06.2020
Суд по факту выпитого президентом и главным санврачом кофе в Хмельницком состоится 19 июня

Суд по факту выпитого президентом и главным санврачом кофе в Хмельницком состоится 19 июня

18:39 11.06.2020
Богдан считает, что Зеленский променял мечты о "стране счастливых людей" без коррупции на "теплую ванну" и позволяет собой манипулировать

Богдан считает, что Зеленский променял мечты о "стране счастливых людей" без коррупции на "теплую ванну" и позволяет собой манипулировать

18:15 11.06.2020
Зеленский: помощь США Украине в сфере безопасности – еще один признак прочного стратегического партнерства стран

Зеленский: помощь США Украине в сфере безопасности – еще один признак прочного стратегического партнерства стран

18:09 11.06.2020
Вопрос деоккупации Крыма является одним из ключевых приоритетов во взаимодействии Украины с ЕС – Кулеба

Вопрос деоккупации Крыма является одним из ключевых приоритетов во взаимодействии Украины с ЕС – Кулеба

17:47 11.06.2020
Если Зеленский пойдет по пути Януковича и будет преследовать Порошенко, это окажется в центре внимания Евросоюза - Бильдт

Если Зеленский пойдет по пути Януковича и будет преследовать Порошенко, это окажется в центре внимания Евросоюза - Бильдт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников: Мы хотим дать шанс минским соглашениям, потому делаем все, чтобы модернизировать этот процесс

"Евросолидарность" заявила о незаконной слежке за Порошенко и требует от Зеленского объяснений

МИД благодарит США за поддержку реформ в Украине и укрепление обороны украинской армии

В составе украинской делегации в Париж поехали Ермак, Резников, Таран, Ткаченко - источник

В Украине необходимо найти сбалансированное решение относительно двойного гражданства - глава МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников: Мы хотим дать шанс минским соглашениям, потому делаем все, чтобы модернизировать этот процесс

"Евросолидарность" заявила о незаконной слежке за Порошенко и требует от Зеленского объяснений

В Запорожье представили нового главу обладминистрации Боговина

МИД благодарит США за поддержку реформ в Украине и укрепление обороны украинской армии

В составе украинской делегации в Париж поехали Ермак, Резников, Таран, Ткаченко - источник

Реформа децентрализации проводится для людей и громад, ее надо грамотно завершать - Гройсман

Порошенко 17 июня примет участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства

В Украине необходимо найти сбалансированное решение относительно двойного гражданства - глава МИД

Кулеба: Украина не будет вносить дополнительных изменений в закон об образовании ради компромиссов с Венгрией

Децентрализация создала возможности развития страны и громад, пора формировать стратегии - Гройсман

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА