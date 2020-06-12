Зеленский намерен вернуть вопрос Крыма на повестку дня, поскольку война на Донбассе началась именно с Крыма – разговор с премьером Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном высказался за возвращение вопроса о временно оккупированном Россией Крыме на повестку дня.

"Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма", - написал он в своем Twitter в пятницу.