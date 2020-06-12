В Запорожье представили нового главу обладминистрации Боговина

В Запорожье достоялась церемония представления нового главы Запорожской областной государственной администрации бизнесмена Виталия Боговина.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в церемонии приняли участие первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, министр МВД Арсен Аваков, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов, вице-премьер-министр -Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Трофимов отметил, что Боговин - "профессиональный, очень энергичный человек", который "превзойдет даже свои ожидания", и вручил ему удостоверение главы обладминистрации.

Баканов сообщил собравшимся о значительных нарушениях в бюджетной сфере региона, что, по его словам, говорит о недостаточной коммуникации между местными властями и СБУ.

Аваков подчеркнул, что бандитские группировки в Запорожской области "обнаглели" и "вписывают себя в жизнь региона как данность", и с этим нужно бороться.

Венедиктова, в свою очередь, сообщила, что руководители силовых ведомств Украины, прибывшие в Запорожье, в пятницу примут участие в координационном совете правоохранительных органов региона.

Известно, что Боговин ранее занимался дистрибуцией семян и экспортом зерна.

В своем выступлении он подчеркнул, что Запорожская область нуждается в эффективном менеджменте, рассказал о планах развития Запорожского края, среди которых восстановление региональных дорог и улучшение инвестиционного климата, поскольку поступление в бюджет региона за последнее время уменьшились на 50%.

Предыдущий глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок, проработавший в этой должности 9 месяцев, также отчитался о проделанной работе.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал смену главы Запорожской обладминистрации 20 мая, а 12 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Туринка с должности главы Запорожской обладминистрации и назначении вместо него Боговина.

Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006", на выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом в депутаты по 78-му округу от партии "Слуга народа".