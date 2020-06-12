Политика

12:13 12.06.2020

МИД благодарит США за поддержку реформ в Украине и укрепление обороны украинской армии

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МИД благодарит США за поддержку реформ в Украине и укрепление обороны украинской армии

Министерство иностранных дел Украины поблагодарило США за продолжающуюся мощную поддержку процесса реформ в Украине и укрепление оборонной мощи украинской армии на передовой борьбы с агрессией РФ, а также приветствует решение США о выделении помощи Украине на 2020 год в размере $250 млн по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине" (USAI).

"Спасибо американским партнерам за продолжающуюся мощную поддержку процесса реформ в Украине и укрепление оборонной мощи Украинской Армии на передовой борьбы с российской агрессией. Реформа сектора безопасности и обороны Украины, приближение его к стандартам НАТО является одним из ключевых приоритетов государства", - говорится в сообщении на сайте МИД в пятницу.

В министерстве указали на то, что соответствующий пакет помощи предусматривает предоставление Украине, среди прочего, средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществление подготовки подразделений ВСУ и тому подобное.

"Помощь американской стороны призвана усилить боевые способности украинской армии, а также обезопасить жизнь и здоровье украинских воинов, защищающих страну. Важное внимание в нынешнем пакете помощи по безопасности уделено поддержке Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, что чрезвычайно актуально в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД также обратили внимание на то, что выделение указанной помощи в полном объеме, согласно действующему американскому законодательству, стало возможным благодаря осуществлению Украиной успешных практических шагов в направлении реформирования отечественного сектора безопасности и обороны.

Как сообщалось, Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн.

Теги: #сша #поддержка #мид
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