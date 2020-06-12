В составе украинской делегации в Париж поехали Ермак, Резников, Таран, Ткаченко - источник

В составе украинской делегации, которая посетит с рабочей поездкой 12 июня Париж, поехали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента.

Также в составе делегации -заместитель главы ОП Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

Накануне пресс-служба президента Украины сообщила, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) провела встречу с российской стороной с целью обсуждения повышения эффективности работы группы.

"Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", - сообщила пресс-служба президента Украины 11 июня.