Политика

11:58 12.06.2020

В составе украинской делегации в Париж поехали Ермак, Резников, Таран, Ткаченко - источник

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В составе украинской делегации в Париж поехали Ермак, Резников, Таран, Ткаченко - источник

В составе украинской делегации, которая посетит с рабочей поездкой 12 июня Париж, поехали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента.

Также в составе делегации -заместитель главы ОП Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

Накануне пресс-служба президента Украины сообщила, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) провела встречу с российской стороной с целью обсуждения повышения эффективности работы группы.

"Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", - сообщила пресс-служба президента Украины 11 июня.

Теги: #париж #украина #делегация
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