Порошенко 17 июня примет участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства

Председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко принял приглашение президента Европейской народной партии (ЕНП) Дональда Туска принять участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства 17 июня 2020 года.

Как сообщает пресс-служба "Европейской солидарности" в пятницу, во время мероприятия лидеры обсудят пути усиления сотрудничества между ЕС и странами Восточного партнерства, углубление интеграции ЕС с ассоциированными странами, а также обменяются мнениями по развитию ситуации безопасности в регионе и внутриполитических и экономических процессов в странах региона.

Как ожидается, в своем выступлении Порошенко проинформирует участников саммита об актуальных вызовах, стоящих перед Украиной в связи с продолжающейся российской агрессией, пандемией коронавируса и ее социально-экономическими последствиями, а также выскажет свое видение будущего развития отношений между Украиной и ЕС. Особое внимание политик намерен уделить состоянию соблюдения верховенства права и независимости правосудия в Украине.