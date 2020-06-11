Богдан считает, что Зеленский променял мечты о "стране счастливых людей" без коррупции на "теплую ванну" и позволяет собой манипулировать

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает, что президен Украины Владимир Зеленский променял их "совместные мечты о стране счастливых людей без коррупции на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей", которые манипулируют нынешним главой государства.

"О лишении меня власти – так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность – я пообещал что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода – мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

При этом Богдан указал, что намерен соблюдать правила деловой этики, которые не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже когда эти люди разошлись. "Конечно, я являюсь носителем знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком", - подчеркнул он.

Ранее в опубликованном в среду интервью "Украинской правде" президент Зеленский высказал мнение, что власть "не полезна" для экс-главы Офиса президента Богдана как личности.

"Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек", - пояснил он.

Зеленский также указал, что ему не нравятся конфликты внутри команды, не нравится демонстрация власти. "Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо... Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины. Я так считал. Затем видели, что людей с таким опытом, как у него, для того, чтобы занимать руководящую должность главы администрации, а затем уже главы Офиса, у нас нет", - рассказал он.

По мнению Зеленского, он "спас" Богдана от власти. "Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело", - подчеркнул президент.