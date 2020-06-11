Послы стран G7 призывают Украину к реформам в оборонной сфере и установлению корпоративного управления – встреча с Даниловым

Послы стран "Большой семерки" в ходе встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым призвали украинскую сторону к проведению реформ и установлению корпоративного управления в оборонном секторе, что позволит обеспечить привлечение в него инвестиционного капитала.

"Во время сегодняшней встречи с секретарем СНБО Даниловым послы стран G7 призвали Украину внедрять реформы в такой важной отрасли, как оборонная, которые и являются прозрачными и отвечают международным стандартам", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице председательства США в группе послов "Большой семерки" в Twitter.

"Установление крепкого и независимого корпоративного управления является жизненно важным для привлечения инвестиций и модернизации оборонного сектора Украины", - подчеркивается в сообщении.