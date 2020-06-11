Политика

18:26 11.06.2020

Послы стран G7 призывают Украину к реформам в оборонной сфере и установлению корпоративного управления – встреча с Даниловым

1 мин читать
Послы стран G7 призывают Украину к реформам в оборонной сфере и установлению корпоративного управления – встреча с Даниловым

Послы стран "Большой семерки" в ходе встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым призвали украинскую сторону к проведению реформ и установлению корпоративного управления в оборонном секторе, что позволит обеспечить привлечение в него инвестиционного капитала.

"Во время сегодняшней встречи с секретарем СНБО Даниловым послы стран G7 призвали Украину внедрять реформы в такой важной отрасли, как оборонная, которые и являются прозрачными и отвечают международным стандартам", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице председательства США в группе послов "Большой семерки" в Twitter.

"Установление крепкого и независимого корпоративного управления является жизненно важным для привлечения инвестиций и модернизации оборонного сектора Украины", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #g7 #данилов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:23 10.06.2020
Данилов и посол Великобритании обсудили расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности

Данилов и посол Великобритании обсудили расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности

10:53 10.06.2020
Послы G7 приветствуют утверждение МВФ программы для Украины

Послы G7 приветствуют утверждение МВФ программы для Украины

12:49 04.06.2020
Доверие почти ко всем правительствам стран G7 упало на фоне пандемии коронавируса - опрос

Доверие почти ко всем правительствам стран G7 упало на фоне пандемии коронавируса - опрос

14:07 02.06.2020
Трамп не может изменить состав G7 - Боррель

Трамп не может изменить состав G7 - Боррель

13:20 01.06.2020
Зеленский утвердил положение о Совете экспертов по энергобезопасности и назначил секретаря СНБО Данилова его главой

Зеленский утвердил положение о Совете экспертов по энергобезопасности и назначил секретаря СНБО Данилова его главой

09:34 01.06.2020
Трамп считает формат G7 неэффективным, намерен пригласить на саммит этой организации Индию, Южную Корею, Австралию, РФ

Трамп считает формат G7 неэффективным, намерен пригласить на саммит этой организации Индию, Южную Корею, Австралию, РФ

07:53 01.06.2020
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

07:49 01.06.2020
Трамп намерен пригласить Россию и другие страны на саммит G7

Трамп намерен пригласить Россию и другие страны на саммит G7

05:31 30.05.2020
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

22:46 28.05.2020
Саммит G7 рассчитывают провести в Вашингтоне, его участники положительно относятся к этой идее

Саммит G7 рассчитывают провести в Вашингтоне, его участники положительно относятся к этой идее

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: помощь США Украине в сфере безопасности – еще один признак прочного стратегического партнерства стран

Правительство Украины ожидает с III кв.-2020 возобновления роста экономики

Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности

Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия

Зеленский: брат Ермака точно не взял денег, он "просто болтун" и сделал ошибку, а Лерос – "аферист"

ПОСЛЕДНЕЕ

Децентрализация создала возможности развития страны и громад, пора формировать стратегии - Гройсман

Богдан считает, что Зеленский променял мечты о "стране счастливых людей" без коррупции на "теплую ванну" и позволяет собой манипулировать

Зеленский: помощь США Украине в сфере безопасности – еще один признак прочного стратегического партнерства стран

Поправку, позволяющую получать информацию о рабочих встречах и совещаниях в ОП, отклонил комитет Рады – депутат

Вопрос деоккупации Крыма является одним из ключевых приоритетов во взаимодействии Украины с ЕС – Кулеба

Если Зеленский пойдет по пути Януковича и будет преследовать Порошенко, это окажется в центре внимания Евросоюза - Бильдт

Правительство Украины ожидает с III кв.-2020 возобновления роста экономики

Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности

Профильный комитет Рады рекомендовал принять во втором чтении изменение перечня лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

Законопроект о поддержке ВИЭ должен соответствовать условиям меморандума с инвесторами – Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА