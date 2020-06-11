Политика

18:15 11.06.2020

Зеленский: помощь США Украине в сфере безопасности – еще один признак прочного стратегического партнерства стран

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Зеленский: помощь США Украине в сфере безопасности – еще один признак прочного стратегического партнерства стран

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США за выделенную Украине финансовую помощь в сфере безопасности.

"Благодарен США за их неизменную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности Украины, объявленные сегодня Департаментом безопасности США, – это еще один признак прочного стратегического партнерства между нашими странами", - написал Зеленский в Twitter.

Как сообщалось, 11 июня Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн в рамках программы "Инициатива помощи Украине по безопасности" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Теги: #сша #зеленский #финпомощь
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