Поправку, позволяющую получать информацию о рабочих встречах и совещаниях в ОП, отклонил комитет Рады – депутат

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики отклонил поправку к законопроекту №3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства", позволяющую получать информацию о рабочих встречах и совещаниях в Офисе президента Украины (ОП), сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Только что на комитете по вопросам антикоррупционной политики рассматривались правки к печально известному законопроекту, который позволяет скрывать состояние через детей, которые зарегистрированы по другому адресу. И одной из правок, подданной депутатами фракции "Голос" Железняком и Юрчишиным, которая бы позволяла и обязывала Офис президента предоставлять публичную информацию: кто и когда посещает ОП, какие совещания проводятся, какая должность, цель визита и ФИО человека, который туда заходит. Это необходимо для того, чтобы понять: кто влияет на принятие решений человека, который является основным в системе принятия решений в стране, а также на людей, которые его окружают", - рассказал Юрчишин агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам депутата, он и его коллеги подали ряд правок в различные законодательные акты, которые бы сделали возможным получение информации о рабочих встречах и совещаниях в Офисе президента.

"Сначала удалось проголосовать за эту правку. Тут же включился один из соавторов законопроекта Сергей Ионушас, который публично заявил, что данная правка не согласована с ОП, а потому не может быть принята. Произошло публичное давление на представителей "монобольшинства" и правка была переголосована", - добавил член фракции "Голос".

Юрчишин убежден, что таким образом Офис президента признал, что он руководит законодательным процессом в Верховной Раде.

"ОП есть что скрывать, ОП фактически признает, что руководит законодательным процессом в парламенте. Конечно, мы будем ставить на подтверждение нашу правку в сессионном зале. Мы, как граждане, имеем право знать: с кем, о чем и как общается наш президент и его команда. Эта практика присутствует во многих развитых странах, и мы будем бороться, чтобы президент был подотчётным обществу", - резюмировал нардеп.