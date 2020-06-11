Политика

18:09 11.06.2020

Вопрос деоккупации Крыма является одним из ключевых приоритетов во взаимодействии Украины с ЕС – Кулеба

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Вопрос деоккупации Крыма является одним из ключевых приоритетов во взаимодействии Украины с ЕС – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость усиления санкционного давления на РФ в связи с продолжающимися и новыми грубыми нарушениями Россией прав человека и международного права в оккупированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба МИД, об этом Кулеба заявил на заседании министров иностранных дел Европейской народной партии (ЕНП) в четверг, в котором он участвовал в качестве гостя.

Он также отметил недопустимость намерений РФ незаконно организовать на полуострове референдум по изменениям в российскую Конституцию. "Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, участники мероприятия выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердили настрой на сохранение санкционного и политического давления на РФ. Министры иностранных дел также высоко оценили достижения Украины в процессе реформ и шаги украинского государства в поддержку ее европейских стремлений, говорится в сообщении.

Кулеба рассказал участникам заседания о ситуации с безопасностью на Донбассе и положении во временно оккупированном Крыму, а также о ходе переговорного процесса в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и "нормандского формата". Министр обратил особое внимание на нежелание российской стороны обеспечивать выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки", на ограничение доступа на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей представителям ОБСЕ и других международных организаций, а также на продолжающуюся массовую паспортизацию украинского населения этих регионов со стороны РФ.

Теги: #крым #рф #кулеба #ес
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