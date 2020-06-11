Если Зеленский пойдет по пути Януковича и будет преследовать Порошенко, это окажется в центре внимания Евросоюза - Бильдт

Если президент Украины Владимир Зеленский пойдет по пути экс-президента Виктора Януковича и будет преследовать лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко, это дело станет центром внимания европейских партнеров.

"Собирается ли президент Зеленский пойти по пути Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, нужно будет принять меры", - написал в соцсети Twitter бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт.

"Это дело будет в центре внимания в отношениях между Европейским союзом и Украиной", - подчеркнул он.