Политика

17:08 11.06.2020

Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности

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Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн, сообщает Министерство обороны Украины.

"Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление нашему государству различных средств наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, систем обеспечения кибернетической безопасности и противодействия российской пропаганде, и тому подобное. Важное место в нем занимает поддержка Военно-морских Сил Украины, что должно способствовать установлению стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе", - указывается в сообщении.

Теги: #безопасность #финпомощь #сша #минобороны #конгресс_сша
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