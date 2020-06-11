Политика

16:33 11.06.2020

Профильный комитет Рады рекомендовал принять во втором чтении изменение перечня лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

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Профильный комитет Рады рекомендовал принять во втором чтении изменение перечня лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на своем заседании в четверг рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №3355-1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства».

Документом предусматривается изменение перечня лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. К списку должностей предлагается добавить помощников судей Конституционного суда, а также руководителей, заместителей руководителей акционерных обществ, лиц, входящих в состав наблюдательного совета акционерных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежит государству. Исключить из данного перечня предлагается лиц, исполняющих свои обязанности на общественных началах.

Законопроектом также предполагается, что информация о структуре, принципах формирования и/или размере вознаграждения руководителя, заместителя руководителя, членов наблюдательного совета юридического лица публичного права, государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно является собственностью государства и/или территориальной громады, включая компенсационные пакеты и дополнительные блага, которые они получают (или на получение которых имеют право) при исполнении должностных обязанностей, а также в связи с освобождением и т.д должна стать публичной.

Проектом также уточняется положение о членах семьи должностного лица в законе "О предотвращении коррупции". В обновленной редакции их предлагается определить как детей, в том числе совершеннолетних, и любых других лиц, при условии их совместного проживания, совместного быта, наличии взаимных прав и обязанностей с субъектом.

По словам депутата фракции «Голос» и члена антикоррупционного комитета парламента Ярослава Юрчишина, документ будет вынесен в зал уже на следующей пленарной неделе.

Теги: #верховная_рада #антикоррупция
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