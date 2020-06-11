Политика

15:22 11.06.2020

Профильный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект, закрепляющий полномочия руководителя госслужбы в ГБР за его директором

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Профильный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект, закрепляющий полномочия руководителя госслужбы в ГБР за его директором

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о закреплении полномочий руководителя государственной службы в Государственном бюро расследований.

Законопроект о внесении изменений в статью 91 закона "О государственной службе" (№3489) предлагает закрепить полномочия руководителя государственной службы в Государственном бюро расследований за директором ГБР и директорами территориальных управлений ГБР.

Во время обсуждения законопроекта члены комитета согласились с выводом главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады, что предложенные положения законопроекта могут рассматриваться, как временный вариант решения соответствующей проблемы на период до комплексного реформирования государственной службы в государственных органах, которые комплектуются одновременно и государственными служащими, и лицами, имеющими воинские или специальные звания.

Теги: #гбр #верховная_рада
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