Профильный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект, закрепляющий полномочия руководителя госслужбы в ГБР за его директором

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о закреплении полномочий руководителя государственной службы в Государственном бюро расследований.

Законопроект о внесении изменений в статью 91 закона "О государственной службе" (№3489) предлагает закрепить полномочия руководителя государственной службы в Государственном бюро расследований за директором ГБР и директорами территориальных управлений ГБР.

Во время обсуждения законопроекта члены комитета согласились с выводом главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады, что предложенные положения законопроекта могут рассматриваться, как временный вариант решения соответствующей проблемы на период до комплексного реформирования государственной службы в государственных органах, которые комплектуются одновременно и государственными служащими, и лицами, имеющими воинские или специальные звания.