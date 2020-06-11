Политика

13:29 11.06.2020

Ляшко: Мы сдерживаем открытие детских оздоровительных лагерей

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Ляшко: Мы сдерживаем открытие детских оздоровительных лагерей

Для принятия правительством решения об открытии детских оздоровительных лагерей местные власти должны гарантировать медицинскую помощь не только по COVID-19, но и по другим нозологиям, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В организованных коллективах, кроме капельного пути передачи (инфекции - ИФ), ежегодно возникают вспышки кишечной инфекции. Сегодня никто не даст 100% гарантии, что их не будет. Даже если кто-то даст гарантию, то эта гарантия будет развеяна - мы это проходили и с транспортниками, и с другими… Будет нагрузка на определенный регион, потому что все поедут отдыхать к морю или в Карпаты. Мы должны быть уверены, что местные больницы смогут оказать медпомощь не только в случае с COVID-19, но и в случае возникновения других инфекционных заболеваний", - сказал он в ходе "круглого стола" в ТПП Украины в среду.

Ляшко отметил необходимость учитывать, что детский организованный отдых в курортных регионах должен быть обеспечен соответствующими мощностями медучреждений именно в этих регионах.

При этом он подчеркнул, что непосредственно детские оздоровительные учреждения не в состоянии в таком случае оказать медпомощь на должном уровне.

"Мы сдерживаем открытие детских лагерей, потому что может быть наслоение разных инфекций: когда мы привозим детский организованный коллектив, возникает та же ротавирусная инфекция. Мы не понимаем, это коронавирус или кишечная группа инфекций, но мы должны всех госпитализировать, всех контактных изолировать. Это будет огромная нагрузка на учреждение, которые их приняло", - сказал он.

Ляшко поддержал идею формирования перечня обязательных требований, которые должны соблюдать детские оздоровительные учреждения в текущем оздоровительном сезоне с учетом эпидемии COVID-19.

В то же время он подчеркнул, что для областных администраций также должны быть разработаны требования, учитывающие что клиники в курортных регионах смогут оказать медпомощь не только при COVID-19, но и при иных инфекционных заболеваниях, вспышки которых обычно происходят в местах организованного отдыха детей.

"Если область инициирует принятие детских групп, то ОГА должны рассчитать маршруты всех пациентов и гарантировать им медпомощь", - сказал он.

По словам Ляшко, разрешение на принятие отдыхающих взрослыми санаториями не означает, что детские лагеря также готовы к этому. В связи с этим на примере работы гостиниц и санаториев для взрослых изучаются возможности соблюдения эпидбезопасности в условиях эпидемии COVID-19.

"Санатории для взрослых - это индивидуальный или семейный отдых. Они закрылись семьей, изолировались в номере, заказывают еду в номер. Мы можем выписать требования к лагерям, но в случае вспышки кто будет нести ответственность? У нас привыкли, что органы местного самоуправления сами открывают (учреждения - ИФ), но если вспышка, то они говорят: разрешил санитарный врач. Мне лучше не разрешить, чем потом ликвидировать последствия, потому что это – дети", - подчеркнул Ляшко.

Теги: #дети #коронавирус #ляшко
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