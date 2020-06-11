Политика

12:21 11.06.2020

Поддержка украинцами Зеленского в случае проведения президентских выборов снижается – опрос КМИС

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Поддержка украинцами Зеленского в случае проведения президентских выборов снижается – опрос КМИС

Если бы выборы президента Украины проходили в конце мая - начале июня, то 37,6% среди тех, кто определился с выбором, проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского.

При этом, согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 24 мая по 4 июня и обнародованного 11 июня, за пятого президента Украины Петра Порошенко отдали бы свои голоса 16,2% респондентов, а за сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 13,2% опрошенных.

За председателя партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы 8,7%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 6,8%, за лидера партии "Гражданская позиция Анатолия Гриценко - 4,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко -4,4%, за народного депутата от "Голоса" Святослава Вакарчука – 3%, за лидера партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 2% - за Александра Вилкула, а за других кандидатов - всего 3,6%.

Среди всех опрошенных 25,7% проголосовали бы за Зеленского, 11,1% - за Порошенко, 9% - за Бойко, , 6% - за Тимошенко, 4,6% - за Смешко, 3% - за Гриценко, 3% - за Ляшко, 2,1% - за Вакарчука, 1,4% - за Вилкула, других кандидатов - в среднем 2,5%.

При этом 16,2% от всех опрошенных не определились с выбором, 11,3% - не голосовали бы, 2,6% вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 1,6% - отказались отвечать на вопрос.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Как сообщалось, в аналогичном опросе КМИС, проведенном с 26 по 30 апреля 2020 года, за Зеленского проголосовали бы на президентских выборах 40,9% среди тех, кто определился с выбором. За Порошенко готовы были проголосовать 15,7% определившихся, за Смешко – 9,2%, за Бойко – 8,9%, за Тимошенко – 8,7%, за Медведчука – 6,4%, за Ляшко – 4%, за Вакарчука – 1,5%.

Теги: #зеленский #опрос #выборы
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