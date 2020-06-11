Политика

12:14 11.06.2020

На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 28% украинцев, ОПЗЖ – 17,7%, "Евросолидарность" – 16,2%, "Батькивщину" - 8% - соцопрос

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На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 28% украинцев, ОПЗЖ – 17,7%, "Евросолидарность" – 16,2%, "Батькивщину" - 8% - соцопрос

Партию "Слуга народа" на парламентских выборах, если бы они проходили в конце мая - начале июня 2020 года, готовы поддержать 28% украинцев, среди тех, кто определился с выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 24 мая по 4 июня.

Согласно данным соцопроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце мая-начале июня, 28% определившихся проголосовали бы за партию "Слуга народа", 17,7% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь"; 16,2% - за партию "Европейская Солидарность", "; 8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 4,7% - за партию "Сила и Честь"; 4,7% - за "Партию Шария"; 4,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко; 3,8% - за партию "Голос".

Отмечается, что 2,9% украинцев готовы отдать свой голос на выборах за партию "Гражданская позиция", 2,6% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана"; 2,3% - за партию "Свобода"; 1,6% - за партию "Оппозиционный блок", 1,4% - за партию "Самопомич"; 0,7% - за партию "Национальный корпус", за другие партии - всего 0,8%.

Среди всех опрошенных 17,1% проголосовали бы за партию "Слуга народа"; 10,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь"; 9,9% - за партию "Европейская Солидарность"; 4,9% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 2,9% - за партию "Сила и Честь"; 2,9% - за "Партию Шария"; 2,8% - за Радикальную партию Олега Ляшко; 2,3% - за партию "Голос".

Также 1,8% проголосовали бы за партию "Гражданская позиция", 1,6% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана", 1,4% - за партию "Свобода", 1% - за партию "Оппозиционный блок", 0,9% - за партию "Самопомич", 0,5% - за партию "Национальный корпус, за другие партии - 0,5%,

При этом 3,3% опрошенных вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 19,4% - не определились, за кого голосовать, 1,6% - отказались отвечать на вопрос, 14,7% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4000 интервью.

Теги: #опзж #опрос #евросолидарность #выборы #батькивщина #слуга_народа
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