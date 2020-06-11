Политика

12:09 11.06.2020

Новый премьер Беларуси: первоочередная задача - избавить экономику страны от углеводородной зависимости

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Новый премьер Беларуси: первоочередная задача - избавить экономику страны от углеводородной зависимости

Новый премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает первоочередной задачей избавление экономики республики от углеводородной и другой "конъюнктурной зависимости".

"В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача - избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости", - сказал Головченко в парламенте в четверг.

Его цитирует госагентство "БелТА".

Теги: #беларусь
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