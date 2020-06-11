Новый премьер Беларуси: первоочередная задача - избавить экономику страны от углеводородной зависимости

Новый премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает первоочередной задачей избавление экономики республики от углеводородной и другой "конъюнктурной зависимости".

"В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача - избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости", - сказал Головченко в парламенте в четверг.

Его цитирует госагентство "БелТА".