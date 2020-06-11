Политика

09:17 11.06.2020

Зеленский: брат Ермака точно не взял денег, он "просто болтун" и сделал ошибку, а Лерос – "аферист"

2 мин читать
Зеленский: брат Ермака точно не взял денег, он "просто болтун" и сделал ошибку, а Лерос – "аферист"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денис, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, точно не брал денег и "просто болтун".

"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял. А как его (Дениса Ермака – ИФ) затянули... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка. Он всегда хотел как-то помогать. Он такой, знаешь, война – побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтёр. Здесь что-то не то в "Укрзализныци" – давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек", - сказал он в интервью "Украинской правде", опубликованном в четверг.

Зеленский назвал народного депутата из фракции "Слуга народа", своего бывшего внештатного советника Гео Лероса, который обнародовал записи с участием брата Ермака, "аферистом".

"Мне его привел Кирилл (замглавы ОП Кирилл Тимошенко – ИФ) с Богданом (экс-руководитель ОП Андрей Богдан – ИФ). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал – хорошо. Это о доверии. Ты (журналист "Украинской правды" – ИФ) спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял", - указал президент.

Зеленский также отметил, что с руководителем Офиса президента Ермаком у него "доверительные отношения" и, по его мнению, Ермак справляется с этой должностью.

Как сообщалось, 29 марта депутат Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года. Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями. Позднее Ермак заявил, что в команде Зеленского нет коррупции, а скандал с видеозаписями, на которых присутствует его брат Денис Ермак, назвал "спланированной операцией".

Заявления Лероса и Ермака стали предметом расследований правоохранительных органов.

Теги: #ермак_андрей #зеленский #коррупция #лерос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:16 11.06.2020
Зеленский: нет никаких особых отношений с Ахметовым и доказательств, что Буславец лоббирует его интересы

Зеленский: нет никаких особых отношений с Ахметовым и доказательств, что Буславец лоббирует его интересы

09:39 11.06.2020
Зеленский не предлагал Авакову уйти в отставку, но собирался с ним встретиться

Зеленский не предлагал Авакову уйти в отставку, но собирался с ним встретиться

09:15 11.06.2020
Зеленский об общении с Порошенко: он предлагал какую-то помощь стране, но я ему не верю, с ним нельзя договариваться

Зеленский об общении с Порошенко: он предлагал какую-то помощь стране, но я ему не верю, с ним нельзя договариваться

21:05 10.06.2020
Зеленский ознакомился с продукцией швейной фабрики "ТК-Стиль" на Черниговщине

Зеленский ознакомился с продукцией швейной фабрики "ТК-Стиль" на Черниговщине

20:17 10.06.2020
Зеленский призвал Шмыгаля обеспечить координацию всех органов власти для достройки жилых комплексов "Укрбуда" - ответ на петицию

Зеленский призвал Шмыгаля обеспечить координацию всех органов власти для достройки жилых комплексов "Укрбуда" - ответ на петицию

18:55 10.06.2020
Зеленский по телефону попросил министра экономики отменить спецпошлину 18% на импорт полимерных материалов

Зеленский по телефону попросил министра экономики отменить спецпошлину 18% на импорт полимерных материалов

18:08 10.06.2020
НАБУ и САП сообщили чиновникам Одесской мэрии о подозрении в незаконном завладении 131 млн грн

НАБУ и САП сообщили чиновникам Одесской мэрии о подозрении в незаконном завладении 131 млн грн

16:45 10.06.2020
Зеленский: EUR500 млн от ЕС помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть последствия коронавируса

Зеленский: EUR500 млн от ЕС помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть последствия коронавируса

14:24 10.06.2020
Нарушение Зеленским карантина в Хмельницком: полиция составила админматериалы на владельца и посетителей кафе

Нарушение Зеленским карантина в Хмельницком: полиция составила админматериалы на владельца и посетителей кафе

13:57 10.06.2020
Зеленский назвал большой победой утверждение МВФ программы для Украины

Зеленский назвал большой победой утверждение МВФ программы для Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Местные выборы в ОРДЛО могут пройти после полной деэскалации, вывода иностранных войск и восстановления контроля Украины над границей – ОП

Украина получила EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС

Готовится ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей – Офис генпрокурора

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом, побудил главу СВР к превышению власти, сообщили в Офисе генпрокурора

Врученное Порошенко подозрение касается дела о незаконном назначении Семочко

ПОСЛЕДНЕЕ

CNN отказывается отозвать опрос по требованию предвыборного штаба Трампа

Доклад ЕК показал, что ни одна страна ЕС вне еврозоны не готова в нее войти

Республиканцы предлагают Конгрессу США ввести "самые жесткие в истории" санкции в отношении РФ

Местные выборы в ОРДЛО могут пройти после полной деэскалации, вывода иностранных войск и восстановления контроля Украины над границей – ОП

Новая программа МВФ для Украины – предательство национальных интересов государства – Бойко

Данилов и посол Великобритании обсудили расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности

Помпео критикует Россию за призыв в армию жителей Крыма и призывает вернуть полуостров Украине

Законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту не попал в конечный вариант проекта повестки дня профильного комитета - Монастырский

Ни одно государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области – Кулеба

Украина получила EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА