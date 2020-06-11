Зеленский: брат Ермака точно не взял денег, он "просто болтун" и сделал ошибку, а Лерос – "аферист"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денис, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, точно не брал денег и "просто болтун".

"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял. А как его (Дениса Ермака – ИФ) затянули... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка. Он всегда хотел как-то помогать. Он такой, знаешь, война – побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтёр. Здесь что-то не то в "Укрзализныци" – давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек", - сказал он в интервью "Украинской правде", опубликованном в четверг.

Зеленский назвал народного депутата из фракции "Слуга народа", своего бывшего внештатного советника Гео Лероса, который обнародовал записи с участием брата Ермака, "аферистом".

"Мне его привел Кирилл (замглавы ОП Кирилл Тимошенко – ИФ) с Богданом (экс-руководитель ОП Андрей Богдан – ИФ). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал – хорошо. Это о доверии. Ты (журналист "Украинской правды" – ИФ) спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял", - указал президент.

Зеленский также отметил, что с руководителем Офиса президента Ермаком у него "доверительные отношения" и, по его мнению, Ермак справляется с этой должностью.

Как сообщалось, 29 марта депутат Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года. Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями. Позднее Ермак заявил, что в команде Зеленского нет коррупции, а скандал с видеозаписями, на которых присутствует его брат Денис Ермак, назвал "спланированной операцией".

Заявления Лероса и Ермака стали предметом расследований правоохранительных органов.