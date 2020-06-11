Доклад ЕК показал, что ни одна страна ЕС вне еврозоны не готова в нее войти

Хорватия и Швеция ближе всего находятся к возможному присоединению к еврозоне, поскольку отвечают всем критериям экономической конвергенции ЕС, кроме стабильности обменного курса.

Европейская комиссия опубликовала в среду доклад об экономической конвергенции за 2020 год, в котором дана оценка продвижению к введению евро семи стран ЕС, которые не входят в еврозону, но обязались войти в нее в будущем. Это Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция. Еще один член ЕС вне еврозоны - Дания - не участвует в Маастрихтском договоре, не имеет юридического обязательства вводить евро и не включается в доклад, составляемый каждые два года.

Отчет основан на критериях конвергенции, иногда называемых "Маастрихтскими критериями". Это стабильность цен, здоровые государственные финансы, стабильность обменного курса и сближение долгосрочных процентных ставок. Рассматривается также совместимость национального законодательства с правилами экономического и валютного союза.

В докладе отмечается, что ни одно из рассматриваемых государств не отвечает критерию обменного курса, поскольку ни одно из них не является членом Механизма обменного курса (ERM II). Для присоединения к зоне евро требуется как минимум два года участия в нем без серьезных проблем. Национальное законодательство во всех этих странах, за исключением Хорватии, не полностью совместимо с правилами экономического и валютного союза.

Тем не менее, исполнительный зампред Еврокомиссии, курирующий экономику, Валдис Домбровскис сказал в ходе представления доклада, что он "показывает обнадеживающий прогресс в некоторых странах, хотя еще предстоит пройти несколько этапов, прежде чем они смогут присоединиться к зоне евро".

В свою очередь комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони отметил, что из-за вызванного коронавирусом кризиса ЕС "в последние нескольких месяцев был сосредоточен на борьбе с экономической дивергенцией". Поэтому "по-прежнему важно, чтобы эти страны обеспечивали "реальное сближение с теми, которые имеют более высокий уровень производительности и достатка".

Учтенные в докладе данные относятся к периоду до начала кризиса. А предварительную оценку последствий пандемии Еврокомис