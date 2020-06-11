Политика

09:34 11.06.2020

Доклад ЕК показал, что ни одна страна ЕС вне еврозоны не готова в нее войти

2 мин читать
Доклад ЕК показал, что ни одна страна ЕС вне еврозоны не готова в нее войти

Хорватия и Швеция ближе всего находятся к возможному присоединению к еврозоне, поскольку отвечают всем критериям экономической конвергенции ЕС, кроме стабильности обменного курса.

Европейская комиссия опубликовала в среду доклад об экономической конвергенции за 2020 год, в котором дана оценка продвижению к введению евро семи стран ЕС, которые не входят в еврозону, но обязались войти в нее в будущем. Это Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция. Еще один член ЕС вне еврозоны - Дания - не участвует в Маастрихтском договоре, не имеет юридического обязательства вводить евро и не включается в доклад, составляемый каждые два года.

Отчет основан на критериях конвергенции, иногда называемых "Маастрихтскими критериями". Это стабильность цен, здоровые государственные финансы, стабильность обменного курса и сближение долгосрочных процентных ставок. Рассматривается также совместимость национального законодательства с правилами экономического и валютного союза.

В докладе отмечается, что ни одно из рассматриваемых государств не отвечает критерию обменного курса, поскольку ни одно из них не является членом Механизма обменного курса (ERM II). Для присоединения к зоне евро требуется как минимум два года участия в нем без серьезных проблем. Национальное законодательство во всех этих странах, за исключением Хорватии, не полностью совместимо с правилами экономического и валютного союза.

Тем не менее, исполнительный зампред Еврокомиссии, курирующий экономику, Валдис Домбровскис сказал в ходе представления доклада, что он "показывает обнадеживающий прогресс в некоторых странах, хотя еще предстоит пройти несколько этапов, прежде чем они смогут присоединиться к зоне евро".

В свою очередь комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони отметил, что из-за вызванного коронавирусом кризиса ЕС "в последние нескольких месяцев был сосредоточен на борьбе с экономической дивергенцией". Поэтому "по-прежнему важно, чтобы эти страны обеспечивали "реальное сближение с теми, которые имеют более высокий уровень производительности и достатка".

Учтенные в докладе данные относятся к периоду до начала кризиса. А предварительную оценку последствий пандемии Еврокомис

Теги: #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 10.06.2020
В Еврокомиссии поддержали Twitter в разногласиях с Трампом

В Еврокомиссии поддержали Twitter в разногласиях с Трампом

15:49 10.06.2020
Украина получила EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС

Украина получила EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС

12:04 10.06.2020
Послы ЕС согласились продлить "крымские санкции" еще на один год

Послы ЕС согласились продлить "крымские санкции" еще на один год

23:20 09.06.2020
В ЕС подчеркивают, что США не могут влиять на работу в рамках СВПД, поскольку вышли из соглашения

В ЕС подчеркивают, что США не могут влиять на работу в рамках СВПД, поскольку вышли из соглашения

18:34 08.06.2020
Кулеба и Тиммерманс обсудили привлечение Украины к водородным инициативам ЕС и Европейскому зеленому соглашению

Кулеба и Тиммерманс обсудили привлечение Украины к водородным инициативам ЕС и Европейскому зеленому соглашению

16:42 08.06.2020
Качество воды на пляжах в Европе улучшилось за последние годы

Качество воды на пляжах в Европе улучшилось за последние годы

10:32 08.06.2020
В ЕС готовы поддержать Украину в реформировании угольной отрасли - Минэнерго

В ЕС готовы поддержать Украину в реформировании угольной отрасли - Минэнерго

19:20 07.06.2020
Бельгийский эксперт считает возможным погасить эпидемию COVID-19 в стране до конца июня

Бельгийский эксперт считает возможным погасить эпидемию COVID-19 в стране до конца июня

17:49 05.06.2020
Зеленский внесет законопроект о ратификации Стамбульской конвенции после получения необходимых предложений от МИД

Зеленский внесет законопроект о ратификации Стамбульской конвенции после получения необходимых предложений от МИД

15:16 05.06.2020
Отмена ограничений на перемещения внутри Шенгенской зоны завершится к 1 июля, полагают в Еврокомиссии

Отмена ограничений на перемещения внутри Шенгенской зоны завершится к 1 июля, полагают в Еврокомиссии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Местные выборы в ОРДЛО могут пройти после полной деэскалации, вывода иностранных войск и восстановления контроля Украины над границей – ОП

Украина получила EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС

Готовится ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей – Офис генпрокурора

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом, побудил главу СВР к превышению власти, сообщили в Офисе генпрокурора

Врученное Порошенко подозрение касается дела о незаконном назначении Семочко

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский об общении с Порошенко: он предлагал какую-то помощь стране, но я ему не верю, с ним нельзя договариваться

Республиканцы предлагают Конгрессу США ввести "самые жесткие в истории" санкции в отношении РФ

Местные выборы в ОРДЛО могут пройти после полной деэскалации, вывода иностранных войск и восстановления контроля Украины над границей – ОП

Зеленский по телефону попросил министра экономики отменить спецпошлину 18% на импорт полимерных материалов

Новая программа МВФ для Украины – предательство национальных интересов государства – Бойко

Данилов и посол Великобритании обсудили расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности

Помпео критикует Россию за призыв в армию жителей Крыма и призывает вернуть полуостров Украине

Законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту не попал в конечный вариант проекта повестки дня профильного комитета - Монастырский

Ни одно государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области – Кулеба

Зеленский: EUR500 млн от ЕС помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть последствия коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА