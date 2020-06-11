Политика

09:13 11.06.2020

Республиканцы предлагают Конгрессу США ввести "самые жесткие в истории" санкции в отношении РФ

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Республиканцы предлагают Конгрессу США ввести "самые жесткие в истории" санкции в отношении РФ

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США опубликовали в среду доклад по стратегии национальной безопасности, усилению роли США и противодействию глобальным угрозам, в котором, в частности, предлагается ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая.

В том, что касается России, в стратегии содержится "предложение ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России как страны - спонсора терроризма".

Всего в документе перечислены 130 мер по противодействию "самым агрессивным противникам США на мировой арене".

Работа над этим докладом, по свидетельству авторов, продолжалась около полутора лет.

В то же время все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, внесенным на рассмотрение Конгресса.

Теги: #рф #санкции #сша
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