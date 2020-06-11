Политика

00:33 11.06.2020

Местные выборы в ОРДЛО могут пройти после полной деэскалации, вывода иностранных войск и восстановления контроля Украины над границей – ОП

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Местные выборы в ОРДЛО могут пройти после полной деэскалации, вывода иностранных войск и восстановления контроля Украины над границей – ОП

На заседании Трехсторонней контактной группы 10 июня украинская сторона указала, что местные выборы в ОРДЛО могут пройти после полной деэскалации на Донбассе, вывода иностранных войск и восстановления контроля Украины над границей, отмечают в Офисе президента Украины.

"В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская сторона заявила о возможности проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта", - сообщает пресс-служба ОП по итогам заседания.

 

Теги: #ткг #украина #выборы
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