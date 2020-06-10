Политика

18:40 10.06.2020

Новая программа МВФ для Украины – предательство национальных интересов государства – Бойко

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Новая программа МВФ для Украины – предательство национальных интересов государства – Бойко

 

Новая программа Международного валютного фонда для Украины – это предательство ее национальных интересов, считает сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко

"По программе stand-вy нам обещают за два года 5 млрд долларов. И это при том, что в целом только по кредитам МВФ за 2019 -2021 гг. мы должны вернуть 4,4 млрд долларов. Это значит, что украинская власть под ворох политических обязательств взяла у фонда деньги на погашение прошлых кредитов. Вместо реструктуризации долгов, вместо того, чтобы договариваться в пользу государства, власти гарантируют прибыль международным финансовым спекулянтам, которые завели деньги в облигации ОВГЗ. И всё это будет сделано за счет украинского народа и нашего государства", - заявил Бойко.

Он отметил, что МВФ не интересуют преодоление военной коррупции в Украине, прекращение войны и направление средств на стимулирование украинской экономики.

"У внешних заемщиков совсем другая цель - получить свои сверхприбыли, уничтожить Украину как социальное государство. Они не настаивают на необходимости выхода Украины из режима санкций в отношении РФ, что могло бы реально помочь отечественным производителям, предоставить рынки сбыта экспортерам, создать рабочие места, на развитии медицины и образования. Им необходимо забрать под внешнее управление ценные активы Украины. И нынешняя власть им радостно в этом помогает", – подчеркнул народный депутат.

Бойко подчеркнул, что ОПЗЖ не поддержит такую "антикризисную" программу.

"Мы предлагаем провести честную реструктуризацию внешних долгов, прекратить войну, инвестировать в экономику, развитие громад и помощь семьям. Именно это сейчас делают наши западные партнеры, в то время как нам советуют порезать социальные выплаты и уничтожить промышленность", - отметил Бойко.

По словам сопредседателя фракции, ОПЗЖ настаивает на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свою программу обеспечения мира и выхода из кризиса.

"Хватит выставлять козлами отпущения очередных чиновников Кабмина, сетовать на недостатки в работе правительства и шутить с журналистами на пресс-конференциях. Народ и парламент должны, наконец, знать, куда ведет страну действующий президент", - сказал Бойко.

Теги: #бойко #опзж #транш #мвф
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