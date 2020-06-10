Политика

18:23 10.06.2020

Данилов и посол Великобритании обсудили расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности

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Данилов и посол Великобритании обсудили расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов провел встречу с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, в ходе которой они договорились о дальнейшей активизации сотрудничества между государствами.

"Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в Украине и мире, в частности, в контексте российской агрессии на востоке Украины, а также рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание расширению сотрудничества в сфере кибербезопасности", - сообщает пресс-служба СНБО.

Так, касаясь вопроса кибербезопасности, Данилов отметил, что "наличие ядерного оружия сегодня не является залогом безопасности государств, борьба переносится в киберпространство, и мы должны быть готовы к этим вызовам".

"Украина ежедневно отражает кибератаки из соседней страны, и мы понимаем, что это кибернаступление будет направлено не только на Украину, но и на другие государства", - сказал он.

В свою очередь посол Великобритании заверила в неизменности поддержки Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности. Также Симмонс выразила готовность Великобритании оказывать Украине поддержку, в частности, при разработке национальной стратегии кибербезопасности и углублять сотрудничество в сфере развития возможностей по кибербезопасности.

"Стороны договорились о дальнейшей активизации сотрудничества между нашими государствами", - подытожили в СНБО.

Теги: #великобритания #кибербезопасность #данилов
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