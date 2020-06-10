Политика

18:07 10.06.2020

Помпео критикует Россию за призыв в армию жителей Крыма и призывает вернуть полуостров Украине

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Помпео критикует Россию за призыв в армию жителей Крыма и призывает вернуть полуостров Украине

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия набирает в Крыму призывников в армию под страхом уголовного наказания.

"С 2015 года Россия призвала на службу в свои вооруженные силы тысячи мужчин Крыма и применила уголовное наказание в отношении тех, кто не подчинился", - сказал он в среду по случаю публикации доклада о религиозных свободах в мире за 2019 год.

Госсекретарь призвал Россию остановить "притеснения" тех, кто выступает против "оккупации" Крыма, освободить "неправомерно задержанных украинцев" и вернуть контроль над полуостровом Украине. Помпео подчеркнул: "Крым - это Украина".

Теги: #крым #рф #помпео #сша
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Интерфакс-Украина
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