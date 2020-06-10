Законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту не попал в конечный вариант проекта повестки дня профильного комитета - Монастырский

Законопроект №1007 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины", которым предполагается переподчинение Нацгвардии из Министерства внутренних дел президенту не попал в конечный вариант проекта повестки дня заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности, заявил его председатель, народный депутат фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

"Мы меняли несколько раз повестку дня и этот законопроект (№1007 - ИФ) сняли с сегодняшней повестки дня, и поэтому его в ней нет", - сказал Монастырский в среду, открывая заседание правоохранительного комитета Верховной Рады.

В свою очередь член комитета от фракции "Голос", нардеп Андрей Осадчук считает, что снятие законопроекта с повестки дня связанно с тем, что за инициативу президента недостаточно голосов внутри комитета.

"После того как на прошлой неделе фракция "Голоса" публично подняла вопрос отставки Авакова, в этот понедельник на повестке дня комитета внезапно появился вопрос переподчинения Национальной гвардии, является "неотложной инициативе президента" еще с августа 2019 года. События развивались довольно стремительно. По состоянию на вчерашний вечер проект был снят с повестки дня без публичных объяснений. Сегодняшние комментарии от ряда членов комитета от правящей коалиции показали, что в его поддержку не было достаточно голосов депутатов", - рассказал депутат.