Политика

16:45 10.06.2020

Зеленский: EUR500 млн от ЕС помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть последствия коронавируса

1 мин читать
Зеленский: EUR500 млн от ЕС помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть последствия коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи от Еврокомиссии в EUR500 млн поможет уменьшить долговую нагрузку и преодолеть экономические последствия эпидемии коронавируса.

"Украина получила второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере EUR500 млн. Эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19", - написал он в своем Twitter в среду.

Теги: #зеленский #транш #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 10.06.2020
Нарушение Зеленским карантина в Хмельницком: полиция составила админматериалы на владельца и посетителей кафе

Нарушение Зеленским карантина в Хмельницком: полиция составила админматериалы на владельца и посетителей кафе

13:57 10.06.2020
Зеленский назвал большой победой утверждение МВФ программы для Украины

Зеленский назвал большой победой утверждение МВФ программы для Украины

12:26 10.06.2020
Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область

Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область

11:25 10.06.2020
Средства МВФ позволят Украине стабильно пройти период коронакризиса - Шмыгаль

Средства МВФ позволят Украине стабильно пройти период коронакризиса - Шмыгаль

10:53 10.06.2020
Послы G7 приветствуют утверждение МВФ программы для Украины

Послы G7 приветствуют утверждение МВФ программы для Украины

10:10 10.06.2020
Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину

Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину

00:55 10.06.2020
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020г до 8,2% и роста в 2021г до 1,1%

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020г до 8,2% и роста в 2021г до 1,1%

00:50 10.06.2020
Украина получит первый транш от МВФ на $200 млн больше, новая программа позволит преодолеть вызовы из-за Covid-19

Украина получит первый транш от МВФ на $200 млн больше, новая программа позволит преодолеть вызовы из-за Covid-19

00:49 10.06.2020
МВФ утвердил 18-мес. программу stand by для Украины на $5 млрд с 1-м траншем $2,1 млрд – Фонд

МВФ утвердил 18-мес. программу stand by для Украины на $5 млрд с 1-м траншем $2,1 млрд – Фонд

23:12 09.06.2020
Обновленная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна предусматривать упрощенную процедуру получения займов для малого и среднего бизнеса

Обновленная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна предусматривать упрощенную процедуру получения займов для малого и среднего бизнеса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина получила EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС

Готовится ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей – Офис генпрокурора

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом, побудил главу СВР к превышению власти, сообщили в Офисе генпрокурора

Врученное Порошенко подозрение касается дела о незаконном назначении Семочко

Послы ЕС согласились продлить "крымские санкции" еще на один год

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилов и посол Великобритании обсудили расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности

Помпео критикует Россию за призыв в армию жителей Крыма и призывает вернуть полуостров Украине

Законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту не попал в конечный вариант проекта повестки дня профильного комитета - Монастырский

Ни одно государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области – Кулеба

Украина получила EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС

Порошенко – Венедиктовой: это преследование оппозиции и переходит все рамки

Готовится ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей – Офис генпрокурора

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом, побудил главу СВР к превышению власти, сообщили в Офисе генпрокурора

Порошенко заявляет о политических преследованиях и расценивает их как свидетельство бессилия власти

Врученное Порошенко подозрение касается дела о незаконном назначении Семочко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА