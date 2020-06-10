Зеленский: EUR500 млн от ЕС помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть последствия коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи от Еврокомиссии в EUR500 млн поможет уменьшить долговую нагрузку и преодолеть экономические последствия эпидемии коронавируса.

"Украина получила второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере EUR500 млн. Эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19", - написал он в своем Twitter в среду.