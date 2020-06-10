Политика

16:53 10.06.2020

Ни одно государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области – Кулеба

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Ни одно государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области – Кулеба

Ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области, и для Украины совершенно неприемлемы любые вмешательства другого государства в ее внутренние дела, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Моя принципиальная позиция и официальная позиция МИД для всех, кто, не жалея метафор, разгоняет фейки: ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области. Для нас совершенно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - написал он в Facebook в среду.

Кулеба привел в качестве примера три фейка и три правдивых информации о Береговском районе Закарпатской области. В частности Кулеба назвал фейком то, что Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии.

"Правда: Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Сейчас речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принимало не МИД. Административно-территориальная реформа - не вопрос МИД", - написал министр.

Вторым фейком глава МИД назвал то, что во время визита в Будапешт он взял обязательство создать Береговский район.

"Никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины", - подчеркнул он.

Третьим мифом, по словам министра, является то, что дипломаты "слили" украинские интересы в отношениях с Венгрией.

"Правда: дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, потому что это отвечает стратегическим интересам Украины, в частности нашей евроатлантической интеграции, и Центральной Европы, в общем. Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии", которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины. Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании", - подчеркнул Кулеба.

Теги: #кулеба
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