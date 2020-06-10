Порошенко – Венедиктовой: это преследование оппозиции и переходит все рамки

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко общается с генеральным прокурор Ириной Венедиктовой.

"Еще одна позиция – это преследование оппозиции. Это уже переходит все рамки. Вы пытаетесь препятствовать моей деятельности", - сказал он, обращаясь к генпрокурору.

В свою очередь Венедиктова уточнила, не пришел ли Порошенко к ней "просто выговорится".

В ответ на замечание о политической подоплеке уголовного преследования, генпрокурор заверила: "Давления на оппозицию нет. Мы действуем в рамках уголовного процессуального кодекса".

Как сообщалось, прокуроры Офиса генерального прокурора 10 июня по поручению генпрокурора сообщили о подозрении народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

На данный момент решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.

Речь идет о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя СВР.