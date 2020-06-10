Политика

13:24 10.06.2020

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом, побудил главу СВР к превышению власти, сообщили в Офисе генпрокурора

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Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом, побудил главу СВР к превышению власти, сообщили в Офисе генпрокурора

Прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Теги: #поршенко #прокуратура #свр
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