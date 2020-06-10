Политика

13:10 10.06.2020

Порошенко заявляет о политических преследованиях и расценивает их как свидетельство бессилия власти

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Порошенко заявляет о политических преследованиях и расценивает их как свидетельство бессилия власти

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет о политических преследованиях со стороны Государственного бюро расследований (ГБР) по заказу властей и отмечает, что это является свидетельством их отчаяния и бессилия.

"То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом, третью годовщину которого мы будем праздновать завтра", - сказал Порошенко в среду в Киеве под зданием ГБР, где проходит акция против политических преследований.

"Потому что Европейский Союз это верховенство права. А преследование оппозиции, двойное правосудие - Владимир Александрович (Зеленский – ИФ), чем это закончится, вы можете переспросить у Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович – ИФ). Позвоните ему, он вам расскажет, чем он закончил", - обратился политик к действующему главе государства.

"Еще раз подчеркиваю, управлять страной - это не вести телевизионное шоу, и последствия гораздо тяжелее", - резюмировал Порошенко.

Теги: #гбр #порошенко
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