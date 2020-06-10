Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область, где проверит реализацию национальной программы "Большая стройка", сообщается на официальном сайте главы государства в среду.

Согласно сообщению, Зеленский также ознакомится с работой врачей области во время эпидемии коронавируса, встретится с предпринимателями аграрного сектора области.

Кроме того, президент планирует пообщаться с коллективом одного из черниговских университетов.