Политика

12:26 10.06.2020

Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область

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Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область, где проверит реализацию национальной программы "Большая стройка", сообщается на официальном сайте главы государства в среду.

Согласно сообщению, Зеленский также ознакомится с работой врачей области во время эпидемии коронавируса, встретится с предпринимателями аграрного сектора области.

Кроме того, президент планирует пообщаться с коллективом одного из черниговских университетов.

Теги: #черниговская_область #зеленский
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