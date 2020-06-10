Послы G7 приветствуют утверждение МВФ программы для Украины

Послы стран "Большой семерки" поздравили Украину с утверждением Международным валютным фондом (МВФ) 18-месячной программы stand by и выразили надежду на продолжение сотрудничества с украинским правительством относительно реформ.

"Послы стран G7 поздравляют Украину с утверждением со стороны МВФ программы stand by (SBA), которая укрепит экономическую стабильность страны. Надеемся на продолжение сотрудничества с украинским правительством в проведении реформ для стимулирования экономического роста и поощрения увеличения инвестиций", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter.

Как сообщалось, Совет директоров МВФ в ночь на среду по Киеву утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд, или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.