Политика

10:53 10.06.2020

Послы G7 приветствуют утверждение МВФ программы для Украины

1 мин читать
Послы G7 приветствуют утверждение МВФ программы для Украины

Послы стран "Большой семерки" поздравили Украину с утверждением Международным валютным фондом (МВФ) 18-месячной программы stand by и выразили надежду на продолжение сотрудничества с украинским правительством относительно реформ.

"Послы стран G7 поздравляют Украину с утверждением со стороны МВФ программы stand by (SBA), которая укрепит экономическую стабильность страны. Надеемся на продолжение сотрудничества с украинским правительством в проведении реформ для стимулирования экономического роста и поощрения увеличения инвестиций", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter.

Как сообщалось, Совет директоров МВФ в ночь на среду по Киеву утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд, или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Теги: #g7 #транш #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:25 10.06.2020
Средства МВФ позволят Украине стабильно пройти период коронакризиса - Шмыгаль

Средства МВФ позволят Украине стабильно пройти период коронакризиса - Шмыгаль

10:10 10.06.2020
Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину

Первый транш МВФ в $2,1 млрд уже направлен в Украину

00:55 10.06.2020
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020г до 8,2% и роста в 2021г до 1,1%

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020г до 8,2% и роста в 2021г до 1,1%

00:50 10.06.2020
Украина получит первый транш от МВФ на $200 млн больше, новая программа позволит преодолеть вызовы из-за Covid-19

Украина получит первый транш от МВФ на $200 млн больше, новая программа позволит преодолеть вызовы из-за Covid-19

00:49 10.06.2020
МВФ утвердил 18-мес. программу stand by для Украины на $5 млрд с 1-м траншем $2,1 млрд – Фонд

МВФ утвердил 18-мес. программу stand by для Украины на $5 млрд с 1-м траншем $2,1 млрд – Фонд

18:26 09.06.2020
Меморандум с МВФ сохраняет функцию единого закупщика медуслуг за НСЗУ

Меморандум с МВФ сохраняет функцию единого закупщика медуслуг за НСЗУ

22:20 04.06.2020
Глава Минфина отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с МВФ

Глава Минфина отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с МВФ

15:50 04.06.2020
Разумков считает, что Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ

Разумков считает, что Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ

12:49 04.06.2020
Доверие почти ко всем правительствам стран G7 упало на фоне пандемии коронавируса - опрос

Доверие почти ко всем правительствам стран G7 упало на фоне пандемии коронавируса - опрос

20:55 03.06.2020
Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу stand-by для Украины 9 июня – Фонд

Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу stand-by для Украины 9 июня – Фонд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы ЕС согласились продлить "крымские санкции" еще на один год

Сотни миллионов жителей планеты могут пострадать от нехватки продовольствия из-за пандемии Covid-19

ЦИК вышла за пределы полномочий при назначении выборов в 208 округе – "Опора"

Меркель и Путин высказались за активизацию переговоров по Донбассу

Нардеп от "Слуги народа" Верещук подала свою кандидатуру для участия во внутрипартийных праймериз на пост мэра Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Послы ЕС согласились продлить "крымские санкции" еще на один год

Профильный комитет ВР рассмотрит проект постановления о докладе главы НБУ в день пересмотра учетной ставки

Сотни миллионов жителей планеты могут пострадать от нехватки продовольствия из-за пандемии Covid-19

Макрон и Меркель призвали руководство ЕС на должном уровне подготовиться к возможным новым пандемиям

"Евросолидарность" призывает депутатов других фракций и групп поставить подписи за отставку правительства Шмыгаля

Климкин положительно оценивает участие Гармаша и Казанского в ТКГ, но не верит, что это приведет к позитивным сдвигам

ЦИК вышла за пределы полномочий при назначении выборов в 208 округе – "Опора"

Меркель и Путин высказались за активизацию переговоров по Донбассу

Нардеп от "Слуги народа" Верещук подала свою кандидатуру для участия во внутрипартийных праймериз на пост мэра Киева

Главная задача "партии мэров" дать бой "Слугам народа" на местных выборах – мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА