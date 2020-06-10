Профильный комитет ВР рассмотрит проект постановления о докладе главы НБУ в день пересмотра учетной ставки

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 июня намерен рассмотреть проект постановления о докладе главы Национального банка Украины в парламенте о деятельности центробанка.

Проект документа внесен в порядок дня комитета.

Как сообщалось, правление НБУ с 24 апреля понизило учетную ставку с 10% до 8% годовых.

Следующий пересмотр учетной ставки запланирован на 11 июня.