Политика

00:11 10.06.2020

Сотни миллионов жителей планеты могут пострадать от нехватки продовольствия из-за пандемии Covid-19

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Сотни миллионов жителей планеты могут пострадать от нехватки продовольствия из-за пандемии Covid-19

Пандемия коронавируса может вызвать чрезвычайную ситуацию в сфере продовольственного обеспечения, что отразится на жизнях сотен миллионов человек, заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Наши продовольственные системы терпят неудачу, а пандемия Covid-19 только ухудшает ситуацию", - говорится в заявлении генсека.

Гутерриш подчеркнул, что "в этом году еще 49 млн человек могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за кризиса, вызванного Covid-19".

"Число людей, испытывающих нехватку продовольствия, стремительно возрастает", - заявил он.

Гутерриш отметил, что в случае, если не будут приняты незамедлительные меры для решения проблемы, "надвигающаяся чрезвычайная ситуация в области продовольствия может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых".

"Более 820 млн человек голодают, - добавил генсек. - У порядка 144 млн детей младше пяти лет наблюдается задержка в росте, то есть у более, чем одного из пяти детей по всему миру".

Генсек призвал обеспечить защиту работникам продовольственного сектора, поставкам гуманитарной помощи, а также обеспечить поддержку производителям и дистрибьютерам продовольственных товаров с целью избежать перебоев в цепочке поставок. Кроме того, он призвал уделить больше внимания продовольственным программам, в том числе помощи детям, которые не имеют доступа к школьному питанию.

Теги: #продовольствие #коронавирус #генсек #оон
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