Политика

20:37 09.06.2020

"Евросолидарность" призывает депутатов других фракций и групп поставить подписи за отставку правительства Шмыгаля

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"Евросолидарность" призывает депутатов других фракций и групп поставить подписи за отставку правительства Шмыгаля

Парламентская фракция партии "Европейская солидарность" обращается к коллегам из фракций партий "Голос" и "Батькивщина", депутатских групп партии "За будущее" и "Доверие" с призывом присоединиться к сбору подписей и совместному выражению недоверия действующему составу правительства под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Первый шаг сделан - уже получены подписные листы для выражения недоверия нынешнему Кабинету министров. Второй шаг - мы совместно должны собрать 150 подписей, чтобы уволить правительство, которое тянет страну на дно. Уже более 70 депутатов поставили свои подписи под документом об отставке", - говорится в обращении "Евросолидарности" к парламентским фракциям и группам, опубликованном на сайте политситы во вторник.

В обращении отмечается, что "критическая ситуация в государстве, умноженная на полную неспособность правительства и монобольшинства противостоять сегодняшним вызовам, нуждаются в неотложной консолидации оппозиционных сил". Также в партии заявляют, что три месяца деятельности действующего состава правительства лишь усугубили кризис, "который породило первое правительство Зеленского".

"Правительство не понимает, что завершение карантина не завершит экономического кризиса в Украине, потому что кризис вызван не коронавирусом, а некомпетентностью власти. Чтобы противодействовать приближению катастрофы, в Верховной Раде инициирована процедура отставки правительства… Чем быстрее этот Кабмин уйдет в отставку - тем меньший вред он нанесет отечественной экономике и тем менее разрушительными будут последствия их деятельности!", - говорится в обращении.

Теги: #отставка #евросолидарность #кабмин
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