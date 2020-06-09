ЦИК вышла за пределы полномочий при назначении выборов в 208 округе – "Опора"

Центральная избирательная комиссия вышла за пределы собственных полномочий при назначении даты внеочередных парламентских выборов в округе №208 в Черниговской области, где ранее был избран погибший 23 мая народный депутат Валерий Давыденко, заявили в общественной сети "Опора".

"5 июня 2020 года ЦИК на своем заседании приняла постановление №99, которым в связи со смертью ранее выбранного в округе народного депутата Валерия Давиденко назначила промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области на воскресенье, 25 октября 2020 года. Указанное постановление по состоянию на 6 июня обнародовано на официальном веб-сайте ЦИК, однако в общегосударственных печатных СМИ официально ее опубликуют только 26 августа 2020 года. Своими действиями ЦИК без правовых обоснований фактически отложила начало избирательного процесса с промежуточных выборов на три месяца", - говорится в материале "Опоры", опубликованном во вторник.

В организации уточняют, что, согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", решение о назначении промежуточных выборов ЦИК принимает не позднее чем в 10-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий депутата-"мажоритарщика". Выборы проводятся в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования Комиссией решения об их назначении, а избирательный процесс начинается на следующий день после опубликования решения ЦИК.

В законодательстве же разграничены термины "опубликование" и "обнародование" решений ЦИК. В законе "О выборах народных депутатов Украины" речь идет именно об опубликовании решения в печатных изданиях. В то время как согласно закону "О Центральной избирательной комиссии" обнародования постановления ЦИК осуществляется безотлагательно на ее официальном вебсайте.

Таким образом ЦИК, как того и требует законодательство, немедленно обнародовала постановление №99 на своем сайте, однако опубликованные в общегосударственных печатных СМИ существенно отложила.

Гражданская сеть "Опора отмечает", что к полномочиям ЦИК не относится определение отдельной даты для опубликования решения о назначении промежуточных выборов, поэтому это должно происходить в разумный срок (кратчайший, без неоправданных задержек) после принятия такого решения.

Прецедентом, согласно заявлению организации, является зависимость опубликования решения ЦИК, а также организации и проведения выборов от наличия соответствующих бюджетных средств. Установление такого предостережения также не является полномочием Комиссии.

"Кроме того, отсутствие у избирателей округа №208 своего представительства в парламенте примерно на три месяца не способствует максимальной реализации и защиты их избирательных прав. С другой стороны, в условиях нестабильного развития ситуации с распространением эпидемии Covid-19 и непрогнозируемым трендом относительно пиковых показателей заболевания, неучет этого факта при назначении выборов создает дополнительные риски для их организации", - отмечается в сообщении.

По словам общественников, это уже не первый подобный прецедент за последний год. Ранее, подобная, как утверждают в "Опора", незаконная практика применялась на довыборах весной 2020 года на округе №179 в Харьковской области.

Представители организации предлагают устранить возможность значительного разграничения во времени обнародования и опубликования решений ЦИК на законодательном уровне. В рамках подготовки ко второму чтению законопроекта №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании избирательного законодательства", при выработке изменений в закон "О ЦИК" они считают необходимым включить сроки и порядок опубликования постановления ЦИК или предусмотреть одинаковый порядок обнародования и публикации ее актов.

Как сообщалось, 23 мая в собственном офисе с огнестрельным ранением головы было найдено тело народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Валерия Давиденко, рядом с ним - пистолет. Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец в 208 округе. Был внефракционным, с декабря 2019 года – член депутатской группы "Доверие". Член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Было начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что предварительная версия смерти народного депутата Валерия Давыденко – самоубийство. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева, отметили в Офисе генпрокурора.

5 июня Центральная избирательная комиссия своим постановлением назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в округе №208.

При этом ЦИК столкнулась с отсутствием бюджетных ассигнований для организации подготовки и проведения промежуточных виборов. В частности, по этой причине было решето провести их одновременно с очередными местными выборами, запланированными на 25 октября, что дало возможность обеспечить оптимальное администрирование выборов, что актуально в условиях карантина, а также позволило сэкономить почти 11 млн грн бюджетных средств, поскольку финансирование избирательных комиссий будет осуществляться по одной бюджетной программе.

В ЦИК также отмечают, что при одновременном проведении промежуточных выборов народного депутата в округе №208 с очередными и первыми местными выборами 25 октября часть расходов будет осуществляться за счет средств бюджетной программы на проведение местных выборов в сумме 9,15 млн грн, а остальные расходы в сумме 2,82 млн грн - по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины".