Меркель и Путин высказались за активизацию переговоров по Донбассу

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году", - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечена важность активизации переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате".

"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского Комплекса мер", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы борьбы с пандемией, Сирию и Ливию.