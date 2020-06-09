Политика

18:40 09.06.2020

Меркель и Путин высказались за активизацию переговоров по Донбассу

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Меркель и Путин высказались за активизацию переговоров по Донбассу

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году", - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечена важность активизации переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате".

"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского Комплекса мер", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы борьбы с пандемией, Сирию и Ливию.

Теги: #меркель #донбасс #путин
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