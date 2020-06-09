Политика

17:28 09.06.2020

Нардеп от "Слуги народа" Верещук подала свою кандидатуру для участия во внутрипартийных праймериз на пост мэра Киева

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Нардеп от "Слуги народа" Верещук подала свою кандидатуру для участия во внутрипартийных праймериз на пост мэра Киева

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук подала свою кандидатуру для участия во внутрипартийных праймериз на пост мэра Киева.

"Я не обсуждала с президентом Зеленским этот вопрос, потому что праймериз - это вопрос открытый. Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность", - рассказала Верещук во вторник в эфире телеканала "Наш".

"У меня определенное основание подать свою кандидатуру: разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею. А почему бы тогда не подать свое видение того, что можно сделать на местных выборах Киева?", - добавила она.

Как сообщалось, руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что от четырех до шести кандидатов в мэры Киева могут принять участие в партийных праймериз, упомянув народных депутатов Александра Ткаченко, Николая Тищенко, Александра Дубинского и Александра Качуку. Корниенко также отметил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее заявил о своем возможном участии в выборах мэра Киева, теоретически может участвовать в праймериз.

Качура и Дубинский, заявившие о желании баллотироваться на пост мэра Киева, заявили о намерении провести дебаты, не дожидаясь праймериз.

Теги: #киев #слуга_народа #выборы #верещук
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